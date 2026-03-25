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mercoledì, Marzo 25, 2026
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Calciomercato Milan, pronti ai nuovi rinforzi: Norton-Cuffy nel mirino

Di
Anna Rosaria Iovino
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genoa calcio
NORTON-CUFFY ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Milan inizia ad intensificare l’attenzione ai prossimi rinforzi. Iniziano i primi dialoghi e sondaggi per capire quali saranno i giocatori ideali per rinforzare la rosa per la prossima stagione. Tra gli obiettivi c’è anche Norton Cuffy. Sono iniziati i primi dialoghi con il Genoa con il quale il Milan è in buoni rapporti.

Calciomercato Milan, prezzo alto, ma Norton Cuffy resta l’idea principale

Tra le necessità dei rossoneri ci quella di avere un difensore centrale. In pole, per il prossimo mercato, spunta il nome di Brooke Norton-Cuffy, difensore del Genoa e della nazionale under 21 inglese. Piace a molti club, anche l’Inter sembra interessata da tempo, ma oggi anche il Milan si è inserito in corsa. C’è da sottolineare che, considerando i rapporti ben collaudati tra Milan e Genoa, i rossoneri sono in leggero vantaggio.

L’esterno destro del Genoa è un profilo che potrebbe rivelarsi particolarmente interessante per il sistema di gioco di Massimiliano Allegri. Nel 3-5-2 dell’allenatore livornese, infatti, il ruolo degli esterni è fondamentale. I numeri del giocatore sono anche una garanzia: 26 presenze in campionato, 2 gol e 1 assist, dati che confermano non solo la sua continuità, ma anche una partecipazione alla fase offensiva. Sarà solo da capire quale strategia intraprendere per arrivare al difensore, considerando che il suo prezzo va tra 20-30 milioni di euro.

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