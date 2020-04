Calciomercato Milan Rangnick si allontana

“Non c’è nulla. Ci sono state delle richieste vaghe. Ma una simile affermazione non ha nulla a che fare con la realtà”. Così Ralf Rangnick, ex tecnico del Lipsia, in un’intervista al canale tv tedesco Mdr, in merito alle voci di una intesa sul suo prossimo passaggio sulla panchina del Milan.

Calciomercato Milan Rangnick parla della trattativa

Il tecnico entra poi con maggiore nettezza nel dettaglio della voce di calciomercato, “Accordo con il Milan? Non è assolutamente vero. In questo momento non c’è nulla, ci sono stati solo dei contatti in passato”. Ralf Rangnick, attuale Head of sport and development soccer del gruppo Red Bull ha voluto mettere il punto dopo le tante indiscrezioni circolate nelle ultime settimane sul suo possibile approdo in rossonero.