Calciomercato, il Milan chiama il Real Madrid: la strategia dei rossoneri

I problemi fisici di Ibahimovic continuano a far riflettere la dirigenza rossonera. Si pensa ad un attaccante del Real Madrid

Secondo quanto riferito da Todofichajes, nelle ultime ore i dirigenti rossoneri hanno avuto dei contatti con il Real Madrid. Sul taccuino di Maldini e Massara c’è Mariano Diaz, l’attaccante sarebbe stato scelto come possibile vice-Ibrahimovic. L’idea del Milan è quello di portarlo in Italia con la formula del prestito ma con la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo al termine della stagione. L’attaccante domenicano, però, ha richieste anche in Premier League e Ligue 1. Il classe 1993 vuole giocare con costanza e finora ha totalizzato appena 3 presenze. Al Milan avrebbe più spazio, Pioli potrebbe utilizzarlo soprattutto per far rifiatare Zlatan Ibrahimovic in una stagione ricca di partite.

