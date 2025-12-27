La Fiorentina perde di Misura a Parma, decide una rete di Sorensen

La Fiorentina non riesce ad uscire dalla crisi, e dopo la vittoria contro l’Udinese cade al Tardini contro un buon Parma che sale a quota 17 in classifica. Decima sconfitta in campionato per una Fiorentina che è stata pericolosa solo nel finale con un tiro di Gudmunsson che Corvi manda in angolo. La rete decisiva è di Sorensen al 48′ che da pochi passi batte De Gea.

PARMA: Corvi E., Britschgi S., Circati A., Valenti L., Valeri E., Bernabe A. (dal 36′ st Ordonez C.), Keita M. (dal 45’+4 st Cremaschi B.), Sorensen O., Ondrejka J. (dal 23′ st Estevez N.), Pellegrino M. (dal 45’+4 st Djuric M.), Benedyczak A. (dal 23′ st Oristanio G.). A disposizione: Almqvist P., Begic T., Cremaschi B., Cutrone P., Del Prato E., Djuric M., Estevez N., Guaita V., Hernani, Lovik M., Ordonez C., Oristanio G., Rinaldi F., Trabucchi N., Troilo M. Allenatore: Cuesta C..

FIORENTINA: de Gea D., Pongracic M., Comuzzo P. (dal 41′ st Kouadio E.), Viti M. (dal 1′ st Fortini N.), Dodo, Mandragora R. (dal 18′ st Piccoli R.), Fagioli N., Ndour C. (dal 31′ st Sohm S.), Parisi F. (dal 31′ st Gosens R.), Gudmundsson A., Kean M.. A disposizione: Dzeko E., Fortini N., Gosens R., Kospo E., Kouadio E., Kouame C., Lezzerini L., Martinelli T., Nicolussi Caviglia H., Piccoli R., Sohm S. Allenatore: Vanoli P..

Reti: al 3′ st Sorensen O. (Parma) .

Ammonizioni: al 20′ pt Circati A. (Parma), al 41′ st Corvi E. (Parma) al 22′ pt Mandragora R. (Fiorentina), al 45’+3 st Pongracic M. (Fiorentina).