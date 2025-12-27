Lecce-Como 0-3: la formazione di Fabegras domina anche al Via del Mare

Al Via del Mare è appena terminata la gara Lecce-Como. La partita è finita con il risultato di 3-0 per la formazione di Fabregas. Apre le reti Nico Paz, poi seguono Ramon e Douvikas.

Lecce-Como, il tabellino

Il primo tempo molto combattuto al Via del Mare. Il primo tempo è stato chiuso con il Como in vantaggio e con qualche polemica. Dopo venti minuti di gioco senza emozioni, Nico Paz calcia dalla distanza e batte Falcone grazie alla decisiva deviazione di Tiago Gabriel. Como in vantaggio al Via del Mare. I pugliesi si lamentano per il mancato fallo concesso da Marchetti dello stesso Nico Paz, che si libera allargando il braccio della marcatura di Ramadani. Da qui in poi la gara inizia a prendere forma e a carburare; il Lecce spinge in avanti, soprattutto con Sottil, mentre Falcone deve mettere i guantoni sul tentativo acrobatico di Douvikas e sulla botta di Moreno. Venticinque minuti combattuti e poi tutti negli spogliatoi con il risultato di 0-1.

Il secondo tempo con il Como a ritmi pazzeschi fin dai primi minuti di gioco. In meno di mezz’ora gli ospiti passano dall’1-0 al 3-0 con due gol pazzeschi. Il secondo gol del match arriva al 66′, con Ramon, poi 75′ gil di Douvikas. Il match finisco con il Como in pieno dominio e Lecce battuto per 3-0.

LECCE 4-3-3: Falcone – Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo – Kaba, Ramadani (90’+3, Gorten), Maleh – Pierotti (79′, Sala), Stulic, Sottil (79′, Helgason).

COMO 4-2-3-1: Butez – Smolcic (46′, Van Der Brembt), D.Carlos (78′, Kempf), Ramon, Moreno – Perrone, Da Cunha – Vojvoda (84′, Baturina), Paz (90’+2, Le Borgne), Rodriguez (78’Khun), Douvikas.

Reti: 20′, Nico Paz (C); 66′, Ramon (C); 75′, Douvikas (C).

Ammonizioni: 22′, Sottil (L); 34′ Stulic (C); 54′, Butez (C); 56′, Diego Carlos (C); 81′, Ramadani;

Espulsioni: –