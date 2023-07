Calciomercato Milan, rossoneri scatenati: in arrivo l’ex Roma

Non c’è solo Yunus Musah per mettere la ciliegina sulla torta per un grande mercato. Dopo il calciatore del Valencia, i rossoneri proveranno a chiudere la trattativa per arrivare a Riccardo Calafiori, terzino sinistro ex Roma e ora al Basilea.

Calciomercato Milan, ora manca solo Calafiori

Il calciatore, inseguito anche da diversi club sbarcherà a Milano come alternativa a Theo Hernandez, visto che Ballo-Tourè ha deluso le aspettative e finirà sul mercato considerato che ha diverse offerte tra cui il Bologna di Thiago Motta, che è alla ricerca di un terzino per la fascia.