Calciomercato Milan, scambio assurdo col PSG: Leonardo tenta Maldini

Calciomercato Milan – Secondo gli ultimi rumors transalpini, il PSG sarebbe sulle tracce di Tomori. I parigini pur di arrivare al difensore inglese sarebbero disposti a mettere sul piatto due giocatori per arrivare alla cifra di 45 milioni: Julian Draxler e Thilo Kehrer. Il primo valutato 20 milioni, mentre il secondo valutato circa 25. Maldini però ha rispedito al mittente l’offerta.

Calciomercato Milan, Arthur Mendonça Cabral nel mirino

Arthur Mendonça Cabral è finito nel mirino del Diavolo. Il centravanti classe 1998 ex Palmeiras che dalla scorsa stagione milita in Svizzera nel Basilea piace a mezza Europa. Alto 186 centimetri per 86 chilogrammi di peso, il 23enne è sotto contratto fino al 30 giugno 2023 con il club svizzero e potrebbe arrivare al Milan per una somma vicina ai 15 milioni di euro.

Attualmente è il bomber più forte d’Europa per la stagione 2021-2022. Con la rete segnata su calcio di rigore ieri sera al ‘St. Jakob’ nella sfida di Conference League tra il suo Basilea ed i ciprioti dell’Omonia Nicosia, è giunto a quota 21 gol in 19 partite stagionali.