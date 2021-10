Milan, rifiuta il rinnovo e finisce sul mercato: addio già a gennaio

Belotti non è convinto di firmare il rinnovo col Torino

Andrea Belotti non è mai stato così vicino a lasciare il Torino. Il centravanti granata ha infatti il contratto in scadenza a giugno, ma di rinnovo, per il momento, non intende parlarne. La società del presidente Cairo gli ha formulato un’offerta molto importante, come riporta Tuttosport: per il Gallo pronti 3,3 milioni netti a stagione (con 1 milione di bonus alla firma) a cui sommare i bonus, alcuni dei quali facilmente raggiungibili.

Belotti, però, non sembra intenzionato a firmare il rinnovo e così potrebbe anche darsi che finirà sul mercato già a gennaio, così che il Torino non sia costretto a perderlo a parametro zero. Una delle società più interessate all’attaccante è sicuramente il Milan che è alla ricerca di un altro centravanti da aggiungere in rosa visto che né Giroud né Ibrahimovic forniscono ampie garanzie fisiche essendo spesso falcidiati da infortuni.