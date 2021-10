Derby della Madonnina, caccia al biglietto in vista di Milan Inter

Aperta oggi alle ore 12 la vendita libera dei biglietti per il derby Milan-Inter in programma il prossimo 7 novembre: centinaia i tifosi rossoneri in fila fuori da Casa Milan in attesa di acquistare il tagliando per il match i nerazzurri. Un derby della Madonnina che si scalda in anticipo, un duello dal sapor di scudetto, con Pioli e Inzaghi pronti alla grande sfida.