Calciomercato Serie A: Di Francesco a Lecce, Pioli verso Firenze, De Rossi o Vanoli al Parma

Gli ultimi tasselli delle panchine di Serie A stanno per sistemarsi. Il Lecce dopo aver salutato Giampaolo è piombato sull’ex Venezia Di Francesco che ad ora appare in pole per la panchina giallorossa.

Pioli dopo le voci di una possibile chiamata per la Nazionale Italiana, sta per accettare la panchina dell Fiorentina e con se potrebbe portarsi l’ex Biraghi.

Il Parma sta ancora valutando il successore di Chivu passato all’Inter, sono in corsa De Rossi e Vanoli fresco di rescissione con il Torino. Il Cagliari ha scelto Pisacane come successore di Nicola, infine il Pisa dovrebbe annunciare Gilardino come successore di Inzaghi che andrà a Palermo.