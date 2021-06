Calciomercato Milan

A Milano si lavora senza sosta, Maldini e Massara vogliono costruire un Milan perfetto per la prossima stagione. Non solo competitivi in campionato, importante anche il ritorno nell’Europa che conta dopo 7 anni di assenza. Per poter affrontare al meglio l’anno calcistico che verrà, arriva anche una notizia di calciomercato clamorosa: uno scambio con il Siviglia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Calciomercato Milan, arriva il Papu Gomez dal Siviglia

Occasione clamorosa di calciomercato per il Milan. L’argentino Alejandro ‘Papu’ Gómez, classe 1988, ex fantasista dell’Atalanta oggi al Siviglia, squadra che milita nella Liga spagnola, può tornare nella nostra Serie A. Il Papu potrebbe vestire la maglia rossonera. L’arrivo dell’argentino si potrebbe mettere in atto grazie ad uno cambio con il club dell’Andalusia, secondo il quale al Siviglia andrebbe l’esterno offensivo Samu Castillejo, a Milano arriverebbe Gomez.