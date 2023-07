Calciomercato Milan, si avvicina il centrocampista | Programmato l’incontro

Il Milan ci prova per Frattesi

Calciomercato Milan, i rossoneri provano ad inserirsi su Frattesi

Il Milan continua la propria ricerca di un centrocampista. Tra i nomi forti resta quello di Davide Frattesi, seguito da numerosi club di Serie A – Inter e Roma su tutti – e non solo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i rossoneri provano ad inserirsi nella corsa al centrocampista del Sassuolo. Infatti, nella giornata di domani le due società potrebbero incontrarsi per parlare del calciatore.

Frattesi, si prova a superare la concorrenza

Nonostante i rossoneri siano forti su altri profili, quali Musah, del Valencia, e Reijdenrs, dell’Az Alkmaar, potrebbero provare l’affondo per portare a Milano il centrocampista neroverde. Tuttavia, il club milanese deve far fronte alla richiesta importante del club neroverde, corrispondente ad un cifra intorno ai 40 milioni di euro, come già riferito più volte dall’amministratore delegato, Giovanni Carnevali.