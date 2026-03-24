Il calciomercato Milan prova a stringere per Leon Goretzka. A Milanello urge una rivoluzione e Allegri, che al riguardo è stato chiaro, resterà in panchina solo se si arriverà ad una giusta ristrutturazione del Milan. Il tecnico rossonero spera di ottenere dalla dirigenza almeno quattro acquisti di esperienza e qualità.

Calciomercato Milan, pronti all’offerta per Goretzka

Il summit di mercato, andato in scena tra Allegri e la dirigenza di Via Aldo Rossi qualche giorno fa, ha chiarito le idee a tutti. L’obiettivo attuale, adesso ha un nome: Leon Goretzka. Il centrocampista, 31 anni, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco, è stato oggetto di desiderio dei rossoneri già a gennaio. Nelle prossime settimane al via i primi tentativi del Milan al club bavarese, in modo di anticipare la concorrenza, non poca. Sul giocatore forte è l’interesse anche di Juve, Inter, Arsenal e Atletico Madrid.

L’ostacolo è l’ingaggio, a tal riguardo il Milan dovrà preparare un’offerta economica convincente, attualmente percepisce 9 milioni più bonus dal Bayern. Da parte dei rossoneri serve un’offerta almeno da 6-7 milioni.