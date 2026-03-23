Il calciomercato Milan si concentra già sul futuro dell’attacco. Una stagione da dimenticare dal punto di vista del rendimento degli attaccanti. La società, in vista anche della qualificazione alla prossima Champions League, dovrà correre ai ripari. A Via Aldo Rossi ci sono già alcuni nomi pronti.

Calciomercato Milan, al via il restyling dell’attacco

Sabato scorso il Milan ha vinto, ma con i gol di Pavlovic, Rabiot e Fofana. Tutti gol arrivati da giocatori di altri ruoli, ancora una volta gli attaccanti sono rimasti a secco. La tendenza negativa dell’attacco rossonero è sempre più chiara.

La scarsa vena realizzativa degli attaccanti è stata un problema per Max nel corso di tutta la stagione. Il Milan ha risentito di questa mancanza, tant’è che correre ai ripari per la prossima stagione è d’obbligo. Intanto, a Milanello, si fanno i conti. Totalmente bocciati, senza alcuna riserva, sono: Fullkrug, Gimenez e Nkuku.

Niclas Füllkrug arrivato a gennaio, è ancora fermo a 0 gol in campionato. Christopher Nkunku, arrivato in estate per 40 milioni dal Chelsea con un curriculum importante, non è stato mai di grande aiuto. A giugno il futuro dell’ex Chelsea potrebbe prendere una strada diversa. Per lui una stagione con 4 gol ed 1 assist.

Pulisic, tra infortuni e momenti no, ha messo a segno 8 gol e servito 2 assist. La posizione di Pulisic non è in dubbio: a meno di offerte irrinunciabili l’americano rimarrà a Milano. Leao, con 9 gol in campionato, ha una posizione che potrebbe essere messa in dubbio nel prossimo mercato estivo. La sua cessione, oltre a quella di altri compagni di reparto, potrebbe finanziare una rivoluzione offensiva. In mente già tante idee: Retegui, Kean e Santiago Castro.