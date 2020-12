Calciomercato Milan, ecco i due rinforzi per puntare allo scudetto

Il Milan sogna lo scudetto, in arrivo due rinforzi per puntellare la rosa ed inseguire il tricolore

In arrivo rinforzi in casa rossonera, per puntare allo scudetto servono ricambi. I due nomi caldi sono quelli di Simanak dello Strasburgo e quello di Jovic, attaccante del Real Madrid. Per quando riguarda Simakan, ventenne centrale dello Strasburgo il Milan avrebbe già un accordo con il calciatore per un quinquennale da due milioni circa a stagione. Resta da convincere il club proprietario del cartellino, che chiede 20 milioni per il cartellino.

Discorso Jovic, il giocatore trova poco spazio in casa Real, il Milan punta al prestito. La soluzione non è troppo gradita dai blancos, ma i rossoneri proveranno a convincere il club spagnolo regalandosi l’attaccante in cerca di riscatto.