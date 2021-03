Calciomercato Milan, Singo e Mukairu per il futuro

Il Milan continua il progetto di pianificazione del mercato in vista della prossima stagione. Torna di moda il nome di Singo, piace Mukairu dell’Antalyaspor

Sono giorni e ore molto decisive per il futuro del Milan. I tormentoni rinnovi si fanno sempre più insistenti e nell’immediato si dovrà capire cosa fare con Donnarumma, Çalhanoğlu e Ibrahimovic. Con il passare delle settimane l’impressione è che i primi due sono sempre più distanti dai rossoneri mentre per lo svedese la questione potrebbe anche essere risolta al termine della stagione. Tutto passa dal piazzamento finale perché con la qualificazione alla prossima Champions League le cose potrebbero cambiare. Maldini e Massara, però, stanno lavorando sotto traccia. In estate verranno rinforzati alcuni ruoli tenendo ben presente che il futuro di molti calciatori è ancora in bilico.

Calciomercato Milan, si pensa a Singo e a Mukairu

Secondo quanto riferito da TuttoSport, Paolo Maldini e Frederic Massara sono rimasti stregati dall’ascesa di Wilfried Singo. Il classe 2000 del Torino si sta mettendo in luce dalla fine dello scorso campionato e in questa nuova stagione sta confermando di avere un potenziale molto importante. Il terzino destro, però, non è solo un obiettivo del Milan. Il quotidiano torinese ha riferito di un interesse del Liverpool di Jurgen Kloop. I Reds hanno addirittura presentato un’offerta da 20 milioni a Urbano Cairo che per la cessione chiede almeno 30 milioni di euro. Strapparlo ai granata non sarà semplice, si dovrà lavorare in diversi modi per convincere Cairo ad abbassare le pretese. Differente, invece, potrebbe essere la situazione in caso di retrocessione.

Per rinforzare il pacchetto offensivo, invece, si valuta il profilo di Paul Mukairu dell’Antalyaspor ma in prestito all’Anderlecht. Anche lui è un classe 2000 che sta dimostrando di essere un calciatore molto interessante e con ampi margini di miglioramento. Il nigeriano ha un contrattato che scade nel 2024 e ha una clausola di 6 milioni di euro. Cifra sicuramente alla portata per i rossoneri ma sull’attaccante c’è da registrare anche l’interesse di Bayer Leverkusen, PSV e Roma. Quest’ultimi, come riferito da calciomercato.it, avrebbero già presentato un’offerta da 4,5 milioni di euro.