Milan, si tratta con l’agente: arriva a parametro zero

Il Milan di Maldini e Massara sta dialogando con l’agente di Otavio, trequartista brasiliano del Porto

Per la prossima sessione di mercato il Milan punta a rinforzare il reparto offensivo. La dirigenza rossonera si sta muovendo su più fronti, soprattutto sui giocatori in scadenza. Non è una novità l’interesse per Florian Thauvin del Marsiglia. Il francese è un giocatore stimato dalla dirigenza, soprattutto da Paolo Maldini che lo vorrebbe portare a tutti i costi in Italia. Il campione del mondo in carica non ha intenzione di rinnovare e vuole lasciare l’OM a parametro zero. Le parti hanno già avuto dei contatti ma al momento il classe 1993 non ha ancora scelto la prossima destinazione. Thauvin è seguito anche dal Siviglia, con molta probabilità l’attaccante esterno sceglierà una di queste due destinazioni. Maldini e Massara sono a lavoro, al momento c’è una distanza tra la richiesta del giocatore e la proposta del Milan. La proposta della dirigenza è di 3 milioni di euro a stagione, il francese ne chiede almeno 4.

Il Milan vuole anche Otavio

Il Milan non vuole fermarsi al solo Thauvin. Vuole apportare esperienze e anche qualità. Un altro giocatore che si libererà a parametro zero al termine della stagione è Otávio del Porto. Secondo quanto riferito dal noto giornalista Nicolò Schira, c’è una trattativa molto avanzata tra il Milan e Evandro Schmidt, agente del calciatore. Il brasiliano è un trequartista ma può giocare anche come esterno d’attacco. In questa stagione il classe ’95 ha totalizzato 25 presenze e messo a referto 4 gol e 8 assist tra campionato, coppa nazionale e Champions League. Otavio non ha alcuna intenzione di prolungare il contratto anche se il Porto vorrebbe proseguire l’avventura con il calciatore. L’obiettivo del Milan è quello di strappare un accordo con un ingaggio da 1 milione di euro a stagione fino al 2025. I rossoneri stanno valutando ogni ipotesi, l’attenzione al mercato degli svincolati è molto alta.