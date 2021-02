La società rossonera sta lavorando sui parametri zero per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Thauivin è in pole ma il francese è insidiato da Otávio

Il passaggio di Florian Thauvin al Milan è questione di pochissimo tempo ma ci sono ancora molte incertezze. Il francese ha già deciso di non prolungare il contratto con il Marsiglia e il duo Maldini-Massara sta fiutando l’affare a costo zero. Nei scorsi giorni vi abbiamo parlato dell’accordo raggiunto tra le parti, l’unico nodo da sciogliere sono le commissioni da estendere all’entourage del giocatore. L’attaccante francese andrà a percepire 3,5 milioni di euro l’anno, una cifra considerata anche un po’ alta se si considerano le politiche del club. Forse, anche per questo motivo, il fatto di aver in pugno il calciatore sta permettendo alla dirigenza di riflettere meglio. Secondo quanto riferito da calciomercato.it, infatti, il club sta valutando un piano B: Otavio del Porto. Il classe 1995 brasiliano, a differenza di Thauvin, può agire da trequartista. Una cosa è certa: il Milan ha un accordo con il francese ma il suo trasferimento a Milano, al momento, non sembra essere cosi scontato.