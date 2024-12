Calciomercato Milan: Tomori ha chiesto la cessione, ecco dove potrebbe andare a Gennaio

Il Milan oltre al mercato in entrata, pensa anche a sfoltire la rosa, ed uno dei giocatori potrebbe essere ceduto corrisponde al nome di Fikayo Tomori. Il difensore rossonero ha chiesto la cessione, ed una possibile destinazione potrebbe essere la Juventus, che ha necessità di rimpiazzare Bremer. Giuntoli e la dirigenza rossonera si incontreranno in Arabia, durante la Supercoppa Italiana per vedere se ci sono i termini per un accordo sul prestito.