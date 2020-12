Milan, ecco il vice Ibrahimovic. Si tratta col Real Madrid

Calciomercato, il Milan torna alla carica per Jovic, è lui il vice Ibrahimovic.

Il Milan ha le idee chiare, serve un vice Ibrahimovic per poter continuare a sognare lo scudetto. La dirigenza milanista in contatto con quella del Real Madrid, sul piatto Jovic. Previsto oggi un incontro tra la dirigenza milanista e il procuratore del giocatore Fali Ramadani per discutere i termini dell’ingaggio. Il 22enne è ai margini del Real Madrid di Zidane e arriverebbe in prestito secco per sei mesi. Si attendono sviluppi, ma il Milan accelera la trattativa.