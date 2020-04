Nainggolan dall’Inter al Milan, si può

Calciomercato, scambio Milan-Inter – Nainggolan dopo una sola stagione al Cagliari potrebbe tornare all’Inter, con i nerazzurri che però non intendono reinserire in rosa il belga. Il Cagliari ha informato l’Inter che difficilmente potrà riscattare il centrocampista, quantomento alle cifre pattuite. Un ingaggio non alla portata dei sardi, oltre 4 milioni di euro. Il Milan ci pensa, molto dipenderà anche da chi sarà il nuovo allenatore rossonero. Qualora tra Pioli ed Emery, tra i papabili, dovesse invece spuntarla Spalletti, Nainggolan sarebbe certamente in pole per la mediana milanista.

Ecco scaldarsi la pista Milan, Mascara stravede per il centrocampista belga, i rossoneri accoglierebbero a braccia aperte l’ex Roma e Inter. I nerazzurri si libererebbero volentieri di un ingaggio da top player e farebbero plusvalenza, i rossoneri inserirebbero in mediana un elemento di qualità tanto desiderato in casa milanista. Da capire chi sarà alla guida del Milan, ancora la coppia Maldini-Mascara o sarà rivoluzione? In caso di permanenza di Massara l’asse Cagliari-Inter-Milan potrebbe presto infiammarsi. Il club rossonero potrebbe proporre nuovamente lo scambio paventato in estate Nainggolan-Kessie. Staremo a vedere.