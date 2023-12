Nel mercato di gennaio il Napoli vorrà essere protagonista: con Demme e Gaetano in uscita, ci sono ben quattro nomi sul tavolo come possibili sostituti. Secondo quanto riporta TMW, almeno uno dei due andrà sostituito; Gaetano è rimasto nonostante le offerte di squadre che gli avrebbero concesso più minutaggio, mentre Demme è finito nelle retrovie dei partenopei e per gennaio la scelta è già fatta.

I principali indiziati per sostituire Demme e Gaetano

Ci sarebbero Albert Gronbaek del Bodo Glimt, oppure Kjaergaard del Salisburgo. Entrambi i giocatori hanno una valutazione intorno ai 15 milioni di euro, ma il piano del Napoli è quello di trovare il sostituto di Anguissa in modo da garantire più gol. In queste ultime ore però, sono stati accostati altri due nomi ai partenopei: quello di Mats Wieffer, centrocampista del Feyenoord e quello di Sven Mijnans, in forza all’Az Alkmaar.