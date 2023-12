Il Napoli continua a lavorare da tempo per trovare un’alternativa a Di Lorenzo. Il preferito sembra essere Pasquale Mazzocchi, il calciatore della Salernitana è ritenuto il profilo ideale ma c’è distanza visto che la società granata, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, non avrebbe accettato i 2 milioni offerti dai partenopei.

L’alternativa è Faraoni

In caso non dovesse andare in porto l’operazione Mazzocchi, l’alternativa sembra già esserci. Come si legge sul quotidiano infatti, Davide Faraoni sarebbe stato già bloccato dalla società partenopea. Nel momento in cui una delle due possibili operazioni dovesse andare in porto, Alessandro Zanoli potrà essere ceduto in prestito al Genoa.