Napoli ed Atalanta hanno chiesto informazioni su Edon Zhegrova

L’attaccante 24 enne di origini kossovare Edon Zhegrova, è finito nel mirino di Napoli ed Atalanta. Zhegrova attualmente gioca in Ligue1 con la maglia del Lille e questa stagione in 24 partite ha messo a segno 3 gol e regalato 5 assist ai suoi compagni.

Zhegrova è seguito dai due club già da tempo, tanto che il kossovaro in una recente intervista ha rivelato di aver rifiutato due proposte, e che secondo lui non era ancora tempo di lasciare il Basilea, club in cui militava una stagione fa.

Ma adesso forse è giunto il momento, il Napoli sarà primo di Osimhen impegnato in Coppa D’Africa, mentre l’Atalanta è priva di Tourè infortunato.