Calciomercato Napoli, De Laurentiis ci prova per Barak: le ultime

Il Napoli continua a lavorare sul mercato per regalare rinforzi a Walter Mazzarri. Dopo l’arrivo di Mazzocchi, secondo quanto riporta TMW, Aurelio De Laurentiis vorrebbe portare a Napoli Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina che in questa stagione sta trovando molte difficoltà.

Proposto Demme che però non convince

Il Napoli, per convincere la Fiorentina, metterà sul piatto Demme, oltre a un conguaglio economico. Il tedesco è in uscita e in questa stagione non ha mai praticamente giocato, il giocatore però al momento non scalda i viola, che cercano un difensore e non vorrebbero rinunciare a Barak in questa sessione di mercato.