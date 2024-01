Calciomercato Napoli, De Laurentiis valuta le alternative: è caccia al centrale

Dragusin è praticamente sfumato, dopo che il presidente Aurelio De Laurentiis ha provato a strapparlo alla concorrenza inserendo nella trattativa contropartite come Ostigard e Zanoli ora si valutano altri nomi per la difesa visto che il centrale ormai molto probabilmente andrà al Tottenham.

Kiwior, Nehuen e Vitik i nomi

Negli ultimi giorni si è cercato di trattare per Nehuen Perez, centrale argentino classe 2000 dell’Udinese. Per il momento però, il centrale resterà ad Udine fino a giugno a meno che non arriverà un’offerta importante nel mese di gennaio. Piace e non poco anche Jakub Kiwior, ex Spezia oggi all’Arsenal dove non sta trovando spazio e per questo motivo può partire. Intriga, infine, il nome di Martin Vitik dello Sparta Praga. Il classe 2003 piace al Napoli, che però al momento non vuole avanzare per il fatto che si cerca un giocatore già pronto sin da subito.