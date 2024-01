Calciomercato Napoli, è fatta per Traorè dal Bournemouth: i dettagli

Dopo Pasquale Mazzocchi il Napoli ha ormai chiuso il secondo colpo di questa finestra di mercato. Si tratta di Hamed Traorè che il Bournemouth aveva acquistato nel gennaio 2023 dal Sassuolo e che tornerà in Serie A a distanza di un anno.

I dettagli della trattativa

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il classe 2000 si trasferirà nel capoluogo campano con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Nel caso il Napoli non dovesse esercitare il diritto di riscatto, sarà comunque costretto a versare una somma nelle casse del club inglese. L’ivoriano è atteso in città la prossima settimana per svolgere le visite mediche e quindi non prenderà parte alla Supercoppa.