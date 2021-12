Calciomercato Napoli, il nuovo Koulibaly per la difesa: di chi si tratta

Il Napoli sta lavorando in chiave futuro per il mercato, con Spalletti che tra infortuni, partenze e squalifiche, avrà bisogno di forze fresche per il campionato.

Complice la Coppa d’Africa che vedrà partecipare Osimhen, Anguissa, Koulibaly, Ounas e Ghoulam, il Napoli si sta muovendo sul mercato, a cominciare da un difensore.

Napoli, si cerca un difensore per gennaio

Il Napoli per sostituire il calciatore senegalese ha messo nel mirino Federico Gatti, difensore centrale del Frosinone di Grosso.

Il calciatore, che ha già collezionato 15 presenze quest’anno, è considerato un ottimo prospetto per raccogliere l’eredità del giocatore del Napoli che andrà in Coppa d’Africa, con Spalletti che sarebbe l’allenatore perfetto per far maturare il calciatore.