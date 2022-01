Calciomercato Napoli, idea per la fascia: è sfida a Milan e Inter

Sul giovane terzino le attenzioni di diversi club

Gli occhi di Milan, Inter e ora Napoli si sono appuntati su un talento che sta cominciando a far parlare di sé, proveniente dalla provincia italiana: la corsa di queste tre squadre è infatti su Fabiano Parisi, giovane terzino di proprietà dell’Empoli. Il laterale classe ’00, dopo una straordinaria annata in serie B nella quale è risultato uno dei migliori nella categoria, ha avuto qualche problema fisico che ne ha ritardato l’esordio in serie A. Dal suo ritorno, però, ha già macinato 10 presenze con un 1 assist fatto registrare contro il Genoa.

Al momento, però, l’Empoli non vorrebbe privarsi di Parisi anche perché non ha bisogno immediato di vendere. I rapporti con i rossoneri sono attualmente molto buoni con Maldini che sta trattando con i toscani il prestito di Andrea Conti che andrebbe a Empoli per giocare con continuità. Anche il Napoli ha avuto contatti con il procuratore del giocatore, come riporta Calciomercato.com, ma non sono state ancora recapitate offerte al club neopromosso.