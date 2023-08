Calciomercato Napoli, il rinnovo di Osimhen ad un passo | I dettagli

Il Napoli potrebbe veder concludersi a breve la telenovela infinita legata al rinnovo di Victor Osimhen: il procuratore del centravanti nigeriano in questi giorni è stato a colloquio con De Laurentiis e sembra che la situazione possa essersi definita.

Calciomercato Napoli, parti più vicine per il rinnovo di Osimhen

Come riporta l’edizione online della Gazzetta dello Sport, l’agente di Victor Osimhen è ancora in ritiro e ieri è rimasto fino a tardi nel quartier generale azzurro di Rivisondoli. Altro summit-fiume con il presidente Aurelio De Laurentiis per provare a raggiungere l’accordo per il prolungamento contrattuale, con le parti che si sono sensibilmente avvicinate.