Calciomercato Napoli, colpo a sorpresa dal Reims: i dettagli

Il Napoli continua sorprendere tutti sul mercato. Con la metà dei soldi ricavati dalla cessione di Kim, il club di De Laurentiis ha messo a segno un doppio acquisto, prima Natan e ora Cajuste. Si tratta di un centrocampista del Reims di nazionalità svedese e domani compierà 24 anni. Quale miglior regalo per il calciatore di approdare nel club che ha vinto lo scudetto e mettersi in mostra ad alti livelli.

I dettagli della trattativa per lo svedese

Secondo i media francesi sarebbe già tutto fatto. Come riporta Fabrizio Romano, Cajuste arriverà nel capoluogo campano per 12 milioni di euro e con un contratto che avrà durata di 5 anni. Il calciatore è atteso in Italia nelle prossime ore per effettuare le visite mediche.