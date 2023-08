Calciomercato Napoli, il rinnovo di Osimhen si complica sempre di più

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha dedicato un’attenzione particolare al Napoli, focalizzandosi sul rinnovo di Victor Osimhen. La questione del prolungamento del contratto del calciatore nigeriano sta agitando l’estate partenopea, poiché il club è impegnato da diverse settimane nel tentativo di definire i dettagli del nuovo accordo. Secondo il giornale, il rinnovo dell’attaccante ex Lille è la massima priorità per il club Campione d’Italia.

Calciomercato Napoli, rinnovo Osimhen abbastanza intricato

Nonostante siano passate settimane, le trattative per il rinnovo non sembrano decollare e ciò può essere motivo di preoccupazione per il club partenopeo. Il Corriere dello Sport ha analizzato così la situazione: “Il rinnovo di Osimhen non si sblocca e la situazione è tesa. Le sei visite di Roberto Calenda, il manager dell’attaccante, non sono state sufficienti per trovare un accordo sul rinnovo, capitolo chiaramente complicato vista la connotazione di due aziende, il Napoli e Osimhen, che sono romanticamente fuse ma anche commercialmente slegate da interessi diversi”.