Calciomercato Napoli, il top player vuole restare | Incontro a breve per il rinnovo

Il Napoli dopo la vittoria dello scudetto vorrebbe mantenere il più possibile intatta la rosa con i migliori giocatori: certa la partenza del difensore coreano Kim, un altro giocatore in bilico è Piotr Zielinski, cercato con molta insistenza da Sarri che lo vorrebbe portare nel centrocampo della sua Lazio.

Calciomercato Napoli, Zielinski vuole restare: incontro con De Laurentiis per il rinnovo

Come riportato dal Corriere dello Sport, Zielinski vorrebbe restare e sogna il rinnovo: i suoi quattro milioni e mezzo attuali sono tanti per una società decisa a non sforare il tetto salaraiale. Però i margini esistono e comunque c’è la volontà di De Laurentiis e di Zielinski di accomodarsi intorno ad un tavolo per trovare una ragionevole soluzione.