Dopo il caso Osimhen in casa Napoli arrivano anche le parole di Kvaratskhelia, che intervistato da un noto creator spagnolo su Twich, non fanno ben sperare per il futuro visto che all’esterno del Napoli è stato chiesto se preferisce il Barcellona o il Rea Madrid.

Calciomercato Napoli, Kvara versa la Liga?

“Non lo so, entrambi! Sono due ottimi club”, questa la risposta riportata da TMW del georgiano che lascia intendere una possibile partenza del giocatore in futuro nonostante abbia ancora 4 anni di contratto con la società di De Laurentiis.