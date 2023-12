Jakub Kiwior, da tempo tenuto d’occhio dal Milan che sta vivendo una vera e propria situazione d’emergenza in difesa, è finito anche sotto i riflettori del Napoli. Il Mattino rivela come i partenopei stiano tentando un colpo low cost in occasione delle trattative del mese di gennaio. La società azzurra sarebbe pronta a chiedere un prestito per il giocatore polacco, il quale non sta trovando abbastanza spazio all’Arsenal.

Napoli | Altri nomi per la difesa

Kiwior è stato presente ieri in Champions League e piace molto al direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso, ma si riparlerà di questo caso a giugno. Nel frattempo ci sono in lizza diversi nomi per Mazzarri; Marc Guehi del Crystal Palace, poi Martin Vitík dello Sparta Praga. Piacerebbe anche Eric Dier in forza al Tottenham, il quale è stato osservato anche da altri club italiani, tra cui la Roma. Infine, ci sarebbe interesse anche per lo svincolato Jérôme Boateng.