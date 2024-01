Calciomercato Napoli, Mazzarri ha il nuovo terzino: fissate le visite mediche

Il Napoli muove i primi passi sul mercato e in queste ore sta mettendo a segno il colpo Pasquale Mazzocchi. Il terzino della Salernitana può giocare sia a destra che a sinistra e rappresenta l’acquisto ideale per Mazzarri visto che conosce già il campionato e soprattutto i partenopei sono quasi sempre stati in emergenza sulle fasce laterali basse in questa stagione.

I dettagli dell’operazione

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’ex Venezia sta lasciando Salerno per svolgere le visite mediche nel capoluogo campano nella giornata di domani. Mazzocchi firmerà un contratto di tre anni e mezzo con opzione per il quarto mentre il Napoli verserà nella casse della Salernitana 3 milioni di euro.