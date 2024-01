Calciomercato Napoli, Samardzic ad un passo dagli azzurri: le ultime

Lazar Samardzic, è un giocatore della quale già la scorsa estate si è parlato tantissimo visto la vicenda della trattativa tra Inter e Udinese poi andata a rotoli. Il centrocampista serbo doveva essere un nuovo giocatore dei nerazzurri: l’accordo fra le parti era stato trovato e il giocatore aveva svolto a Milano le visite mediche di rito. Poi, incredibilmente, l’affare è saltato per alcune divergenze fra l’Inter e l’entourage del ragazzo e il giovane talento è tornato all’Udinese.

Il Napoli è pronto ad affondare il colpo

Secondo quanto riporta TMW, il Napoli nelle ultime ore si è mosso in maniera concreta e gli azzurri sono pronti ad affondare il colpo. Così, il centrocampista dell’Udinese sarebbe pronto a diventare un nuovo giocatore dei partenopei, l’accordo è stato trovato sulla base di 25 milioni e il padre è già arrivato in Italia per limare gli ultimi dettagli prima della definitiva fumata bianca.