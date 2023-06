Calciomercato Napoli, per sostituire Kim piace il difensore della Liga

Il Napoli comincia a muoversi per sostituire in modo adeguato Kim Min-jae: il difensore sudcoreano è ad un passo dal Bayern Monaco, che pagherà la clausola rescissoria da 50 milioni. Rudi Garcia ha già stilato una lista di nomi per sostituire il forte difensore e gli azzurri sono pronti a sferrare il colpo.

Calciomercato Napoli, piace Le Normand della Real Sociedad

Come riporta il Corriere dello Sport, piace Robin Le Normand, difensore classe ’96 della Real Sociedad, ma i baschi a loro volta chiedono i 50 milioni della clausola per liberare il centrale spagnolo nato in Francia.