Calciomercato, Napoli scatenato: due rinforzi per gennaio

Gli azzurri pronti a 'pescare' rinforzi dalla Bundesliga per continuare a sognare in grande

Il Napoli questa sera impegnato nella delicata partita al ‘Maradona‘ contro la Lazio proverà a riprendere il cammino momentaneamente interrotto dopo il pareggio interno con il Verona e la sconfitta esterna contro l’Inter, provando ad allungare sul Milan oggi uscito sconfitto da ‘San Siro’ contro il Sassuolo.

Parallelamente i vertici dirigenziali del club partenopeo lavorano alacremente per garantire a Luciano Spalletti un paio di innesti importanti nella finestra di mercato invernale.

In tal senso il Ds azzurro Giuntoli starebbe pensando seriamente di provare a strappare all’Augusta il difensore centrale tedesco classe ’97 Felix Uduokhai che diverse volte si è destreggiato discretamente anche sulla corsia di sinistra oltre che sulla linea mediana; la trattativa non è semplicissima in quanto il club tedesco valuta il proprio giocatore una cifra vicino ai 15 milioni di Euro, ritenuta troppo alta dal club di De Laurentiis, che allo stesso modo monitora con attenzione anche le prestazioni di un altro giovane talento teutonico, anch’esso classe ’97, centrocampista del Borussia Monchengladbach: Florian Neuhaus, pallino del direttore sportivo dei Campani giá da diverso tempo. Alta la valutazione del gioiellino della Germania, 25 milioni di Euro all’incirca.

Inoltre, qualche giorno fa è stato proposto anche Adnan Januzaj, centrocampista o ala destra classe ’94 in forza alla Real Sociedad, il profilo del belga però non scalda particolarmente il cuore dei partenopei e sarebbe quindi in fondo alla lista dei desideri dei vertici dirigenziali del Napoli.