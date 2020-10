Calciomercato, obiettivo Milan | Si inserisce la Juve

Nuno Mendes piace al Milan, ma anche i bianconeri stanno seguendo il ragazzo.

Nuno Mendes ha sempre più estimatori in Europa, ma specialmente qui in Italia in particolare a Milan e Juve. Nonostante l’interesse di mezza Europa lo Sporting rimane fermo non vuole trattare per il classe 2002, o si paga la clausola rescissoria o niente. Troppi soldi sia per il Milan che la Juventus poichè i bianconeri devono risanare il monte ingaggi per incastrare i nuovi acquisti.

