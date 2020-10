Allegri pronto a tornare in panchina, una big in pressing sull’ex Juve

Massimiliano Allegri potrebbe presto tornare in panchina, su di lui una big, il Paris Saint Germain. Il destino di Tuchel sulla panchina dei francesi è appeso a un filo.

Allegri obiettivo numero 1 di Leonardo per il PSG, l’allenatore toscano nel mirino dei francesi alla ricerca di un sostituto di Tuchel, ormai ai saluti. Allegri è da tempo nel mirino di più di un top club, convincerlo non sarà semplice, di certo le sirene del PSG potrebbero far vacillare il tecnico ex Juve alla ricerca di un progetto vincente e stimolante, a Parigi potrebbe avere tutto per vincere e regalare a se stesso e ai transalpini la tanto ambita Champions. Si attendono novità.