Calciomercato Pisa: su Colpani c’è anche il Monza

Andrea Colpani è stato richiesto anche dal Monza

Il Pisa è stata la prima squadra a prendere informazioni per il prestito di Andrea Colpani, gioiellino del vivaio dell’Atalanta che in questa stagione ha giocato in prestito al Trapani.Il club nerazzurro ha proposto un prestito secco per il Nazionale under 20, ma nelle ultime ore anche l’ambizioso Monza di Silvio Berlusconi si è fatto sotto proponendo un prestito con obbligo di riscatto.

L’Atalanta valuterà le offerte pervenute, anche quelle ricevute da Parma, club che dopo Kulusevski potrebbe ottenere in prestito il centrocampista 21 enne.