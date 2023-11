Erling Braut Haaland potrebbe essere il colpaccio di una grande squadra in estate. Da quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, l’agente Rafaela Pimenta sostiene che il giocatore ha preferito andare a giocare in Germania, anziché partire da una delle squadre più forti sin dal principio, sebbene avesse diverse possibilità. Il Real Madrid è una delle principali società ad essere interessata al talento norvegese.

Haaland | La clausola da 200 milioni

Haaland venne acquistato dal Manchester City per 75 milioni. Nel momento in cui si dovette firmare con la società inglese, il giovane giocatore figlio d’arte chiese una clausola da 200 milioni attivabile da giugno 2024; cifra di un certo rilievo e che certamente non può essere pagata da tutti. In questo momento però il Real Madrid è alla ricerca di un attaccante forte. Durante l’intervista Pimenta ha dichiarato: “Le soluzioni si troveranno sempre. Una clausola? No. Il contratto di Erling è noto al Manchester City, a suo padre, a lui stesso e a me stesso”.