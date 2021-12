Calciomercato Roma, è rivoluzione totale: in sei verso l’addio

Dopo il brutto inizio di campionato la Roma deve fare qualcosa e aspettando le prossime gare contro Spezia e soprattutto quella di Bergamo con l’Atalanta, Tiago Pinto ha già la testa a gennaio.

Il general manager giallorosso sta lavorando per regalare due acquisti a Mourinho. Il tecnico portoghese ha chiesto un centrocampista e un terzino destro in grado di far rifiatare Karsdorp. Prima però per esigenze di bilancio bisognerà cedere.

Roma, Fazio e Santon i primi a salutare

Chi partirà sicuramente a gennaio saranno Fazio e Santon, considerati esuberi da Mourinho già da giugno e che non hanno trovato un accordo per la risoluzione del contratto. I prossimi a lasciare la Capitale saranno poi Reynolds(che andrà a giocare), Diawara, Villar e Borja Mayoral.

Mentre per i due giocatori a oggi ci sono solo piccoli sondaggi, chi ha mercato è l’attaccante spagnolo. Il giocatore, che a gennaio tornerà quasi certamente al Real Madrid, piace alla Fiorentina di Italiano, che sta cercando un attaccante per sostituire Vlahovic, sempre più vicino alla partenza.