Lo Special One potrebbe chiedere alla Roma un piccolo sacrificio per rinforzare l'attacco. Harry Kane ha intenzione di lasciare il Tottenham, la chiamata di Mou potrebbe essere già arrivata.

Calciomercato Roma

Lo Special One insieme a Tiago Pinto continuano a lavorare per dare vita al nuovo organico giallorosso. La Roma perderà qualche pedina attuale che, allo stesso tempo verrà rimpiazzata da qualche acquisto nuovo. La lista in mano a Mourinho diventa sempre più interessante, l’ultima idea potrebbe portare la società capitolina a mettere a segno un vero colpaccio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Calciomercato Roma, idea Kane del Tottenham

Mentre in Inghilterra arriva l’indiscrezione clamorosa che riguarda l’attaccante del Tottenham Harry Kane, che Mourinho ha allenato nell’ultima esperienza londinese, secondo la quale lascerà gli Spurs, la Roma si fa avanti. Secondo quanto riportato da ‘manchestereveningnews.co.uk‘ sembrerebbe che l’attaccante inglese si sia confidato con Mourinho, proprio nel giorno in cui stava facendo i bagagli per lasciare gli Spurs, che intendeva seguirlo fuori dal Tottenham.

Adesso che Kane è stato dichiarato lontano dalla società inglese, sembra evidente potrebbe arrivare a Roma. La trattativa non sarà delle più semplici. L’attaccante inglese, classe ’93, resterà legato fino al 2024, il contratto scadrà tra due anni, quindi la cifra per portarlo in capitale non è bassa. Mourinho dovrebbe chiedere ai Friedkin un vero e proprio sacrificio, ma le qualità tecniche faranno sì che il giocatore ripaghi tutti i soldi spesi.