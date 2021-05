Da Appiano Gentile non si muove nessun big. Secondo le ultime indiscrezioni, neanche Lautaro Martinez dirà addio ai nerazzurri. In seguito ad una fase di stallo, il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter è definito, ma va formalizzato nel momento in cui Suning avrà messo a disposizione le risorse per farlo. Intanto c’è la conferma da parte del club di volerlo trattenere.

Mentre l’Inter cerca la soluzione giusta per trattenere a Milano l’argentino molto desiderato in Spagna, le due big di Madrid (Atletico e Real) non stanno di certo a guardare. Il valore aggiunto di Lautaro alla rosa non è trascurabile, lo hanno notato tutti, anche le due principali formazioni della capitale spagnola. Un giocatore fondamentale nell’undici di Antonio Conte. Real e Atletico sono davvero interessate al Toro, ma presto il suo agente, così come aveva già affermato qualche giorno fa, riprenderà a trattare con la dirigenza nerazzurra per rinnovare fino al 2024 a 4,5 milioni più bonus.

Non sarà sicuramente semplice trattenere tanti big con le numerose difficoltà economiche che ci sono, ma il Gruppo Suning ci proverà. Non solo Lautaro Martinez, anche Alessandro Bastoni ha avuto le sue richieste, ma insieme all’attaccante verrà blindato quanto prima alla società di Appiano Gentile.