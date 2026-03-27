Il calciomercato Roma assisterà ad un cambio quasi totale nella prossima estate. Almeno mezza rosa cambierà destinazione e la società è pronta a puntare su nuovi giocatori. Spuntano Frattesi e Freuler.

Calciomercato Roma, Frattesi e Freuler nel mirino

La Roma, per rientrare nei limiti imposti dal fairplay, dovrà vendere giocatori importanti entro il 30 giugno. Tra i nomi vicini all’addio spiccano quelli di Koné, N’Dicka, Svilar e altri. Intanto Massara inizia a fare anche la lista dei nuovi arrivi in previsione. Spunta un nuovo nome forte per il centrocampo: Remo Freuler, individuato come il rinforzo d’esperienza ideale per la mediana della prossima stagione. Il giocatore ha già comunicato ai rossoblù la decisione di non rinnovare il contratto in scadenza.

Intanto che il profilo di Koné resta una priorità per i nerazzurri già dall’estate scorsa, la Roma potrebbe trovarsi nella condizione di dover trovare un sostituto. La Roma nella trattativa con Koné potrebbe vedersi inserire Davide Frattesi, il quale risulterebbe un centrocampista con caratteristiche offensive e inserimenti ideale per le necessità della Roma, sicuramente caratteristiche diverse rispetto a quelle di Koné, che è più equilibratore e recupera palloni. Non è quindi una sostituzione “uno a uno”, ma potrebbe risultare comunque uno scambio importante.