In casa Roma si parla già di trattative di mercato in vista del prossimo anno. Per quanto riguarda il reparto offensivo, la società giallorossa ha puntato gli occhi sull’islandese Albert Guðmundsson del Genoa. Da quanto riportato da Laroma24.it, la Roma qualche giorno fa avrebbe avuto un contatto diretto per l’ingaggio dell’attaccante genoano.

Roma | La situazione di Guðmundsson

L’arrivo di Guðmundsson alla Roma, secondo Laroma24.it, dipenderebbe dal piazzamento delle prime quattro squadre. Bisogna tener d’occhio però anche la concorrenza, in quanto il giocatore classe 1997, inoltre, piacerebbe anche al Napoli, alla Juventus e non solo. Oggigiorno anche diversi club della Premier League hanno i propri riflettori puntati sul talento della squadra genovese. Al momento il prezzo fissato per l’attaccante, da parte del Genoa allenato da Alberto Gilardino, sarebbe di 20 milioni.