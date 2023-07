Calciomercato Roma, c’è l’alternativa a Sanches: il nome

La Roma vuole Renato Sanches. I giallorossi sperano che il PSG apra al prestito, cosa non scontata. Il portoghese sarebbe ideale per caratteristiche nel centrocampo di Mourinho e sarebbe l’opportunità per rinascere dopo una pessima stagione sotto la Tour Eiffel. Il piano B a Sanches resta Nicolàs Dominguez che potrebbe tornare utile nelle rotazioni.

Il cartellino di Dominguez

L’argentino ha il contratto in scadenza nel 2024 e quindi il prezzo, per ovvie ragioni, non è così elevato. Il Bologna valuta il centrocampista tra i 12 e i 14 milioni di euro, cifra che però si potrebbe abbassare nel caso in cui la Roma decidesse di inserire Solbakken come contropartita.