Calciomercato Roma, Chris Smalling offerto a Juventus e Inter

Chris Smalling, difensore di proprietà del Manchester United in prestito alla Roma, quest’anno è rinato sotto la guida di Fonseca e per lui le pretendenti sono in crescita.

Smalling offerto a Juve e Inter

Secondo quanto appreso dai colleghi de LAROMA24, sul difensore inglese, nelle ultime ore ci sarebbero state azioni di disturbo da parte di alcuni intermediari che avrebbero offerto il classe ’89 ad altri club italiani. Sempre secondo LR24, Smalling è stato proposto alla Juventus di Maurizio Sarri e all’Inter di Antonio Conte. La Roma è ancora intenzionata a trattenere il giocatore nella capitale ma la valutazione fatta dal Manchester United ha spaventato Petrachi: i Red Devils chiedono una somma che si aggira intorno ai 18 milioni di euro. Dato il periodo buio che sta attraversando la Roma, per quel che riguarda le uscite in netta maggioranza rispetto alle entrate, sarà difficile per i giallorossi staccare un assegno così alto e quindi, se le cose non cambieranno, la permanenza di Smalling a Roma sarà a rischio.